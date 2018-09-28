Потоп на улице Лакина. Из-за дождей на месте тротуара образовался водоем. Местные жители говорят, что воду уже откачивали, но после каждого ливня она возвращается. Почему образовалась проблема? И кто сможет ее решить? Разбирался Игорь Липский.

Потоп на улице Лакина. Из-за дождей на месте тротуара образовался водоем. Местные жители говорят, что воду уже откачивали, но после каждого ливня она возвращается. Почему образовалась проблема? И кто сможет ее решить? Разбирался Игорь Липский.(ул. Лакина)Затопило улицу Лакина. На то, что пересечь дорогу можно только вплавь, жители домов жалуются уже несколько недель.Фотографии неожиданно появившегося "озера" оказались в интернете. Из-за стихийного водоема люди не могли просто выйти из дома. Особенно пострадали дома №51 и №53, потому что находятся в низине. Дренажная труба, которая должна была справиться с неожиданным потопом, в этот раз дала сбой. По словам местных жителей, в этом виноваты дорожники. Рядом с улицей Лакина - трасса М-7, и на этом участке Пекинку недавно ремонтировали.Георгий Сторожук, житель дома №51 по ул. Лакина: "Две недели назад рабочие, которые ремонтируют Пекинку, проводили ремонтные работы. Видать, засыпали или залили бетоном, не знаю, затем прочистили трубу, которая выходит на ту сторону. Я просто не видел. Но видел, что, когда они чистили несколько дней, а потом закрыли дырку, и больше их не было. А вот сейчас начались дожди. Вода не уходит. Вчера образовалась большая лужа".Почему тротуар на Лакина уходит под воду во время дождя? Самостоятельно жители близлежщих домов узнать не смогли. Центр управления городскими дорогами перенаправил жалобу в диспетчерскую УПРДОРа, а там лишь сказали, что возьмут проблему на заметку. Обещали разобраться в ситуации и чиновники районной администрации. Воду из низины, действительно, откачали. Но проблему, сетуют жители, это не решило. Уже сегодня вода снова подступает к улице Лакина.Георгий Сторожук, житель дома №51 по ул. Лакина: "Когда дыра нормальная, вода уходит. Вода не стоит. Но, конечно, когда здесь снег тает, жители, сами мы прочищаем, чтобы вода уходила. Тут у нас низинка. А так с утра здесь нельзя было пройти, на машине можно было проехать, но пешком здесь невозможно было пройти".В том, что улица превращается в озеро, виноваты, действительно, дорожники. Об этом в телефонном разговоре заявил главный инженер "ДСУ-1". Ошибка была допущена ещё на этапе проектирования.Анатолий Ульянов, главный инженер НАО "ДСУ-1": "Проектом был предусмотрен задел этой трубы бетоном, что нами и было выполнено. Но по проекту ошибка была в том, что не была учтена близлежащая местность и что она находится в нижней точке, и оттуда нет оттока воды, как по факту оказалось. Работы выполнялись в сухое время, поэтому проблема изначально не была обнаружена".Решать проблему будет подрядная организация. Сейчас с ней ведутся переговоры об установке водопропускной трубы под дорогой. Тем более, что старая находилась в аварийном состоянии. Ну а пока рабочие будут регулярно откачивать воду на этом участке. Окончательно решить проблему дорожно-строительное управление планирует в течение следующей недели.