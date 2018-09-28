УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Манькова Владимира Евгеньевича, 1942 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Манькова Владимира Евгеньевича, 1942 года рождения, уроженца города Москвы, который ушел в лес за грибами из деревни Ярцево 25 сентября 2018 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые с проседью.Был одет: в серо-голубую куртку, черные спортивные штаны, высокие резиновые сапоги.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79