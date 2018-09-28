Концерт-открытие посвящен композитору Шарлю Гуно

Концерт-открытие посвящен композитору Шарлю ГуноВладимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь 28 сентября в Центре классической музыки откроет сезон программой «Орган + хор», сообщается на сайте областной администрации.Концерт-открытие посвящен французскому композитору, автору оперы «Фауст» Шарлю Гуно. Прозвучит Торжественная Месса святой Цецилии, партию органа исполнит Дмитрий Фёдоров.Владимирский камерный хор создан народным артистом России Эдуардом Маркиным. За 44 года коллектив известность далеко за пределами региона, его концерты проходили на лучших площадках Москвы и многих других городов России. Также хор выступал в Венгрии, Болгарии, Франции, Польше, Норвегии, Германии, Чили, США, Италии и на Кубе.0+