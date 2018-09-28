Британским спецслужбам удалось установить личность еще одного человека, который мог быть причастен к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По сообщению местных СМИ, он мог оказывать помощь Александру Петрову и Руслану Боширову в планировании операции.

Британским спецслужбам удалось установить личность еще одного человека, который мог быть причастен к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По сообщению местных СМИ, он мог оказывать помощь Александру Петрову и Руслану Боширову в планировании операции.После того, как связанные The Insider и связанные с британскими властями блогеры Bellingcat опубликовали сомнительное расследование о "настоящем" имени Боширова, многие пользователи Сети начали иронизировать, дескать, с таким уровнем доказательств в деле об отравлении Скрипалей быстро начнут появляться новые подозреваемые. Примечательно, что именно так и произошло.Издание The Daily Telegraph заявило, что британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По заверениям британских журналистов, им оказался сотрудник российских спецслужб, передает RT. Он, как уверяют авторы статьи, мог выполнять разведывательную миссию и помогать непосредственным исполнителям спланировать покушение.Материал дополняется