Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит благотворительную акцию – организует бесплатный вход для пенсионеров во все экспозиции и выставочные залы

Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит благотворительную акцию – организует бесплатный вход для пенсионеров во все экспозиции и выставочные залыВо всем мире Международный день пожилого человека отмечается 1 октября. Ежегодно, в день добра и уважения к людям золотого возраста, Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит благотворительную акцию – организует для них бесплатный вход во все экспозиции и выставочные залы.По пенсионному удостоверению можно будет попасть в любимый музей и насладиться особой атмосферой, пронизанной любовью к истории и просвещению.До встречи в музее!