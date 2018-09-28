Сотрудники библиотеки Лондонского королевского общества нашли уникальный исторический документ – письмо Галилео Галилея, которое великий ученый написал своему другу, математику Бенедетто Кастелли, 21 декабря 1613 года.

Сотрудники библиотеки Лондонского королевского общества нашли уникальный исторический документ – письмо Галилео Галилея, которое великий ученый написал своему другу, математику Бенедетто Кастелли, 21 декабря 1613 года, сообщает Phys.org.В этом письме Галилей спорил с католической церковью, которая в те времена считала, что Земля находится в центре Солнечной системы.У письма существовала две версии, с которых впоследствии было сделано множество копий. В одной из них Галилей писал, что гелиоцентрическая система мира Коперника несовместима с Библией, а научные исследования должны быть свободными от религиозных догм.Второй вариант текста был значительно менее радикален. Позже ученый пытался убедить представителей духовенства, что именно этот, более мягкий вариант, является правильным.К несчатью, в руки доминиканского монаха Никколо Лорини попал оригинал текста. Тот передал письмо ученого инквизиции. Галилея признали еретиком и приговорили к тюремному заключению.По словам историков, находка показала, что ученый начал критиковать католическую церковь значительно раньше, чем считалось до этого.