По меньшей мере, 27 человек погибли в результате столкновений между представителями народности туарегов на северо-востоке Мали.

По меньшей мере, 27 человек погибли в результате столкновений между представителями народности туарегов на северо-востоке Мали.Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на службу безопасности страны.Вспышка насилия произошла вблизи границы с Нигерией, рядом с городом Менака. Полиция устанавливает причины конфликта между членами одной общины.