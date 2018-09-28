В московском филиале израильской галереи Altmans Gallery состоялось торжественное открытие выставки литографий Марка Шагала – российского и французского художника белорусско-еврейского происхождения. Выставка посвящена любви, верности и романтике.

В московском филиале израильской галереи Altmans Galleryсостоялось торжественное открытие выставки литографий Марка Шагала –российского и французского художника белорусско-еврейскогопроисхождения. Выставка посвящена любви, верности и романтике."Всеможно изменить в жизни и в искусстве, и все изменится, когда мыизбавимся от стыда, произнося слово "любовь". В нем настоящее искусство!Вот всё мое мастерство и вся моя религия", – говорил художник о своемтворчестве. Неслучайно, что главной темой предстоящей выставки выбраналюбовь, а вместе с ней романтика, нежность и верность, которыми такпронизаны работы Марка Шагала.Названиевыставки перекликается с основной серией картин художника "Любовники"1914-1917 годов, раскрывающей суть великого чувства в различных цветовыхгаммах. Именно они – "Любовники" Марка Шагала – стали источникомвдохновения для выставки в международной галерее первых имен Altmans Gallery.Вернисаж открыли владелец Altmans GalleryЕгор Альтман, а также представитель компании генерального спонсора а101– руководитель управления маркетинговыми коммуникациями Ксения Громцева."РаботыШагала сложно встретить в России… В этот раз нам удалось привести нетолько литографии, но и керамику. Сейчас у нас есть уникальнаявозможность посмотреть на то, как Шагал видел любовь, причем посмотретьглазами художника", – отметил Егор Альтман.Экспозициясостоит из 35 эстампов Марка Шагала и керамики, относящихся к 50-60 годовXX века. Сюрпризом для гостей вернисажа стала возможность получить вподарок оригинальную литографию Марка Шагала "Пророк Даниил со львами"(1965 год). По задумке организаторов, в начала вечера у гостей Altmans Galleryсобирали визитные карточки. После приветственной речи, Егор Альтмансообщил присутствующим, что подарит литографию гостью, чью визиткудостанет из вазы.По итогам вечера подарок достался Сергею Скипетрову. "Не ожидал, но очень приятно. Большое спасибо! Я впервые в Altmans Gallery и с удовольствием приду еще", – сказал победитель, немного смутившись.основе концепции оформления экспозиции "Любовники" – интерьерымастерской художника. Винтажная мебель первой половины XX века,светильники с абажурами, архивная фотография семьи Марка и Иды Шагал сдочерью Идойраскрывают атмосферу домашней жизни художника, неотделимой от еготворчества. Уютная, интимная атмосфера места, в котором работалхудожник, помогает раскрыть его понимание темы любви и нежности, которойпосвящена выставка.Главным же декором выставки служит цитата художникаиз автобиографии "Моя жизнь", размещенная, по задумке архитектора, взоне основной экспозиции. Оформление выставки подготовила архитектор, основатель Бюро P.S.Culture Юлия Наполова.Выставкапроходит при поддержке генерального спонсора – Группы компаний "А101",одного из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в столице.Информационными партнерами выступили: Коммерсант FM, Аргументы и Факты, Time Out, Grazia, Ваш досуг, Домашний Очаг, L'Officiel Voyage, The World, Утро. Ru, Дни.Ру, Teleprogramma.pro.Выставка "Любовники" в Altmans Gallery Moscowпройдет с 27 сентября по 5 ноября по адресу: Новинский бульвар дом 31,ТДЦ "Новинский". Часы работы: с 12.00 до 22.00. Стоимость входногобилета – 300 рублей.О галерееМеждународная галерея Altmans Gallery была основана супругами Егором и Кристиной Альтман в ноябре 2015 года. Сегодня представительства Altmans Gallery действуют в Тель-Авиве и Москве. Галерея специализируется на эстампах известных художников – Харменса ван Рейна Рембрандта, Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Энди Уорхола, Сони Делоне, Такаши Мураками, Фернана Леже, Эгона Шиле, Василия Кандинского, Юрия Норштейна, Хоана Миро и других великих мастеров в ценовом диапазоне от 1 000 до 210 000 долларов США.За время работы галерея реализовала несколько крупных выставочных проектов. Осенью 2016 года в Altmans Gallery проходила юбилейная выставка Юрия Норштейна,приуроченная к 75-летию художника. За время проведения ее посетилоболее 9000 человек.Весной 2017 года в галерее прошла выставкаСальвадора Дали "Алиса в Стране чудес", приуроченная к 185-летию со днярождения Льюиса Кэрролла. Осенью 2017 года прошла выставка Пабло Пикассо "Страсть. Кровь. Вино. Женщина". Весной 2018 года в галерее состоялась выставка "Отправная точка" Хоана Миро, приуроченная к 125-летию со дня рождения легендарного каталонского художника.