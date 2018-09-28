Найти преступницу помогли камеры видеонаблюдения

Найти преступницу помогли камеры видеонаблюденияБезработную жительницу Покрова подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.15 сентября из одного из местных супермаркетов девушка утащила 42 шоколадки и несколько банок кофе. Всего злоумышленница наворовала на 7500 рублей.Полицейские посмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность воришки. Украденные продукты девушка успела продать по низкой цене, а заработанные деньги потратила.Теперь жительницу Покрова проверяют на причастность к похожим кражам, которые происходили в городе. Расследование уголовного дела продолжается.