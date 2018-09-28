У молодого человека не получилось даже завести чужой мотоцикл

У молодого человека не получилось даже завести чужой мотоциклЖителя города Лакинска подозревают в попытке угнать чужой мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Ночью 13 сентября 22-летний парень приметил припаркованный мотоцикл ORION125LUX, который стоял во дворе одного из домов на улице Лакина в Собинке. Подозреваемый сорвал блок проводки и попытался завести «железного коня», однако у него не получалось.Мимо старающегося угонщика проходил наряд полиции. Правоохранители поинтересовались, чем занимается молодой человек, но он не смог объяснить происходящего. Позже парень рассказал, что хотел просто покататься на чужом мотоцикле по городу.