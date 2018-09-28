Злоумышленник пытался завести транспортное средство, на котором планировал прокатиться по городу.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).Ночью 13 сентября текущего года подозреваемый, находясь во дворе одного из домов по улице Лакина в городе Собинка, заметил припаркованный мотоцикл «ORION125LUX». Сорвав блок проводки, фигурант попытался завести транспортное средство, но сделать это не получалось.В этот момент молодого человека заметил наряд патрульно-постовой службы полиции. Пояснить полицейским происходящее он не смог.Подозреваемый сознался в том, что планировал прокатиться на чужом мотоцикле по городу.В настоящее время транспортное средство возвращено владельцу.