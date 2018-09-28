Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом он рассказал после своего официального представления, а также сообщил, какие задачи считает первоочередными."Первое, что нужно сделать — определиться с текущей ситуацией, в которой находится край, — приводит слова Олега Кожемяко телеканал "Россия 24". — Это подготовка к зиме. Сейчас идет формирование бюджета. Это основные моменты, которыми будет жить край в 2019 году. Поэтому мы все эти моменты рассмотрим, а потом уже будут встречи с населением и решение тех проблем, которые волнуют жителей Приморья".Интересно, что избирательный кодекс Приморского края не предусматривает участие самовыдвиженцев в выборах. В региональный ЦИК уже направили проект изменений в закон. Голосование состоится в декабре, выборы проводят повторно. Результаты предыдущего голосования избирком региона признал недействительными из-за большого количества нарушений.