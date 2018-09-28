Цитата Василия Шукшина о том, что бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым, которой известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос во время онлайн-общения на сайте российской компании Интерскол, вызвал шквал эмоций среди пользователей в Сети.

Цитата Василия Шукшина о том, что "бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым", которой известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос во время онлайн-общения на сайте российской компании "Интерскол", вызвал шквал эмоций среди пользователей в Сети.Эти слова великого советского писателя и режиссера прозвучали из уст Валуева после того, как жительница Кемеровской области Алевтина Макарова написала: "Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России".При этом боксер-депутат призвал задавшую вопрос женщину не принимать его рассуждения на свой счет.Позже в комментарии радиостанции "Говорит Москва" Валуев удивился столь негативной реакции на его ответ и сказал, что его фразу вырвали из контекста."Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается?" – удивился он и добавил: "Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста".