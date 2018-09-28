Связь 5-го поколения уже в Москве — правда, на пару минут и в качестве теста. Демонстрацию возможностей 5G-сетей на примере голографического звонка — говорят, первого в России — провели Билайн и Huawei. Сама технология выглядит не очень практично: при помощи восьми камер система создает голограмму собеседника и передает её другому участнику.

Связь 5-го поколения уже в Москве — правда, на пару минут и в качестве теста. Демонстрацию возможностей 5G-сетей на примере "голографического звонка" — говорят, первого в России — провели "Билайн" и Huawei. Сама технология выглядит не очень практично: при помощи восьми камер система создает голограмму собеседника и передает её другому участнику.Все это можно увидеть через очки дополненной реальности Microsoft HoloLens, однако объемную картинку получает только один человек, и то качество изображения не впечатляет. Другие собравшиеся довольствовались двумерной копией на обычном экране. Впрочем, даже такой вариант требует колоссальной пропускной способности сотовой сети, собственно, поэтому голографию и выбрали для демонстрации технологии будущего, рассказывает ведущий передачи 33Live.Runet Филипп Трофимов.Разумеется, экспериментируют с 5G и другие российские телеком-компании, но полноценные сети 5-го поколения, по прогнозам "Билайна", появятся в России не раньше 2021 года. Частоты еще не распределены, массовый выпуск необходимого оборудования пока не налажен.В США, например, первый работающий сегмент сети 5-го поколения ждут в следующем году. Примерно тогда же ожидают и появления относительно массовых смартфонов с поддержкой 5G. В США, кстати, на днях Федеральная комиссия по коммуникациям потребовала от городских властей ускорить рассмотрение заявок операторов связи на установку оборудования 5G. Теперь у населенных пунктов есть не больше 90 дней на то, чтобы дать ответ. Тут дело в том, что новых базовых станций требуется на порядок, а то и на два порядка больше, чем в случае с нынешними сотовыми сетями. Зато базовые станции 5G компактнее.