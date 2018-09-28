Избранный губернатор Владимир Сипягин поддержал его кандидатуру

Избранный губернатор Владимир Сипягин поддержал его кандидатуруДепутаты областного парламента избрали председателя Законодательного собрания. Им вновь стал Владимир Киселев. Член партии «Единая Россия» уже занимал должность спикера ЗС 5-го и 6-го созывов.Свой голос за Владимира Киселева отдали 27 депутатов из 35, присутствующих на заседании. Новый глава региона Владимир Сипягин поддержал выбор большинства.Для справкиВ 2002 году Владимир Киселев стал первым заместителем главы города Владимира, был заместителем председателя Владимирского городского Совета народных депутатов и председателем правления Владимирского городского ипотечного фонда.В 2005 году Владимир Киселев стал первым заместителем председателя Законодательного Собрания Владимирской области. А в 2009 и 2013 годах его избирали председателем Законодательного Собрания.