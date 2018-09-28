В медицинское учреждение мужчина пришел на процедуры

В медицинское учреждение мужчина пришел на процедурыВо Владимире 40-летнего местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что 11 сентября мужчина пришел в одну из владимирских больниц на процедуры. Подозреваемый поднялся на третий этаж и, убедившись, что за ним никто не следит, снял со стены телевизор, а также прихватил с собой системный блок, и убежал.Оперативники быстро установили личность вора и его местонахождение. Мужчина во всем признался. Телевизор полицейские нашли у него в квартире.Расследование уголовного дела продолжается.