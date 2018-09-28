В чём задачи современного театра? Почему Шекспир всегда будет актуальным и какой фестиваль появится во Владимире в следующем году? В рамках фестиваля у «Золотых ворот» с журналистами пообщались известные театральные деятели страны и мира. Подробнее в нашем следующем материале.

В чём задачи современного театра? Почему Шекспир всегда будет актуальным и какой фестиваль появится во Владимире в следующем году? В рамках фестиваля у Золотых ворот с журналистами пообщались известные театральные деятели страны и мира. Подробнее в нашем следующем материале.Столичный грузинский театр имени Руставели на сцене владимирской драмы. Такого владимирские зрители ещё не видели. На фестиваль "У Золотых ворот" привезли бессмертную шекспировскую трагедию "Юлий Цезарь". Режиссёр-постановщик - легенда театрального мира, народный артист СССР Роберт Стуруа. Он уверен, театр должен учить зрителей понимать вечные истины: добро есть добро, любое зло ждет наказание, а от судьбы не убежишь.Роберт Стуруа, режиссёр, народный артист СССР: "Я судьбу представляю такой красивой женщиной, которая взяла меня когда-то в юности за руку, и я слепо иду за нею. А что касается города, думаю, мне ещё раз придётся приехать сюда, потому что сегодня ночью мы уезжаем, а я так и не выполнил свою мечту: посмотреть все эти замечательные памятники старины".5 вечеров Шекспира - нововведение в рамках владимирского фестиваля. Зрители могут увидеть и оценить, как по-разному режиссёры и артисты в своих постановках передают суть произведений знаменитого английского драматурга. Молодёжный театр на Фонтанке из Санкт-Петербурга привёз во Владимир своего "Отелло". Режиссёр-постановщик спектакля Семён Спивак тоже приехал во Владимир и поделился точкой зрения на современный театр.Семён Спивак, народный артист России: "Современный театр берёт от авангарда и от классического, он занимается человеком. А это самое главное, что может быть, он не занимается человечеством, он занимается человеком".В рамках встреч "У Золотых ворот" принят устав Международного театрального фестивального союза. Создание этой организации театралы обсуждали уже давно. Ее главная цель - обмен творческим опытом и установление новых партнёрских связей с театрами стран СНГ, Балтии и Европы. Идея в том, что лучшие фестивальные спектакли мира будут показывать во Владимире, правда, вне конкурса.Борис Гунин, директор Владимирского Областного театра драмы: "Мы договорились о том, что в апреле 2019 года проведём первый фестиваль. Предполагается, что в нём примут участие театры Армении, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Сербии, Боснии, Германии. Это, безусловно, международный фестиваль, на который приглашаются театры других стран".Кроме того, стало известно, что фестивалем заинтересовался Союз театральных деятелей России, возможно, с их помощью удастся привлечь во Владимир и другие иностранные коллективы. В рамках нового всемирного фестиваля пройдёт и научно-практическая конференция, чтобы артисты и режиссёры, которые примут там участие, могли повышать профессиональное мастерство.