В администрации считают, что шествие негативно скажется на сознании детей

В администрации считают, что шествие негативно скажется на сознании детейАдминистрация города Карабаново запретила проводить гей-парад. Шествие планировали провести вечером 1 октября. С помощью этого мероприятия активисты хотели привлечь внимание общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств.С просьбой одобрить гей-парад в администрацию Карабаново приходила небольшая делегация. Однако им твердо отказали.«Мы не согласовали парад, апеллируя тем, что это будет негативно влиять на сознание детей и молодёжи. На тех улицах, по которым они хотели идти, очень много детских садов и школ. Поэтому мы отказали. Дело в том, что, скорее всего, это какая-то провокация. Заранее понятно ведь, какую реакцию это вызовет у местных жителей. Это ведь провинция, а не Москва. Карабановские мужчины не оценят такое мероприятие», – считает заместитель главы администрации г. Карабаново Елена Родионова.Власти отметили, что подобный запрос они получили впервые за всю свою практику.Кстати, гей-парад 1 октября активисты планировали провести не только в Карабаново, но и в других городах региона – в Струнино и Александрове. Местные власти и там ответили отказом.