Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на генерального директора Tesla Илона Маска, обвинив его в биржевых спекуляциях. Как говорится в исковом заявлении регулятора, в серии твитов бизнесмен выдал ложную информацию, пообещав выкупить акции своей фирмы, но на самом деле не собирался этого делать.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на генерального директора Tesla Илона Маска, обвинив его в биржевых спекуляциях. Как говорится в исковом заявлении регулятора, в серии твитов бизнесмен выдал ложную информацию, пообещав выкупить акции своей фирмы, но на самом деле не собирался этого делать.В SEC утверждают, что Маск совершил "ложные и вводящие в заблуждение заявления" относительно намерения сделать из Tesla частную компанию. "По сути и по факту, Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с одним потенциальным источником финансирования, — сказано в жалобе, поданной в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. — Твиты Маска посеяли хаос на рынке и причинили ущерб инвесторам Tesla".Напомним, в августе Маск заявил, что уже как два года обсуждает идею сделать Tesla частной. За это время Cуверенный фонд Саудовской Аравии "обращался ко мне множество раз", писал он. Предприниматель утверждал, что саудовцы, которые уже владеют около 5% бумаг Tesla, обладают "более чем достаточным капиталом, чтобы закрыть такого рода сделку".Ранее в том же месяце Маск выразил готовность выкупить все акции Tesla, находящиеся в свободном обращении, по 420 долларов за штуку. После его слов цена бумаг поднялась с 340 до $370.∎Маск подтвердил план вывести Tesla с биржи на деньги Саудовской Аравии читайте такжеВ ответ на иск Маск назвал действия SEC "необоснованными", сообщает The Verge. "Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никоим образом не скомпрометировал ее", — заявил бизнесмен. Сегодня, до открытия торгов в США, акции Tesla упали на 12%.