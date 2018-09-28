Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными при совершении покупок, особенно в тех случаях, когда другой участник сделки предлагает вернуть ему сдачу с банкноты большого номинала...

Специалисты Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве регулярно проводят исследования купюр, ранее изъятых в ходе оперативных мероприятий и поступивших на проверку из торговых сетей. В последней декаде сентября 2018 года в центр на исследование поступила первая купюра номиналом 2000 рублей с признаками подделки.Эксперты предупреждают об определенном количестве поддельных денежных знаков, имеющем место в обороте денежных средств столицы, преимущественно больших номиналов: 5-ти тысячных и 1-тысячных купюр. Они доводят до сведения граждан основные сравнительные характеристики настоящих и поддельных банкнот, знание которых позволит не стать легкой добычей мошенников и не остаться с фальшивыми платежными средствами в руках.Фальшивомонетчики, как правило, изготавливают свои изделия на стандартной копировально-множительной технике, используя доступную им бумагу, отличную от оригинальной. Поэтому их продукцию, при достаточном внимании, несложно отличить от настоящих денежных знаков, изготавливаемых типографиями «Гознак».Внимание потребителя предлагается обратить на несколько основных параметров. Во-первых, поддельные денежные средства при сминании не издают специфического звука хруста настоящей. Отсутствие характерного звука должно насторожить. Во-вторых, на поддельных купюрах при ее складывании часто происходит ссыпание краски с серийного номера банкноты. В-третьих, криминалисты обращают внимание на возможность почувствовать на ощупь микроперфорацию только на поддельных деньгах, тогда как на платежных средствах, выпускаемых фабрикой «Гознак», микроперфорацию ощутить пальцами нельзя. В-четвертых, на оригинальных банкнотах защитная нить должна образовывать единое целое с бумажным полотном, не отходить и не отделяться от него.Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными при совершении покупок, особенно в тех случаях, когда другой участник сделки предлагает вернуть ему сдачу с банкноты большого номинала. Спешка с противоположной стороны в таких случаях часто свидетельствует о недобросовестности. Не торопитесь, тщательно проверяйте предлагаемые к оплате денежные средства. Аккуратность и внимание уберегут от потерь и огорчений.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93