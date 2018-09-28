Банк России заявляет, что выявил во Владимире отделение масштабной финансовой пирамиды. В Центробанке просят владимирцев быть бдительными и не вкладывать деньги в сомнительные проекты.

Банк России заявляет, что выявил во Владимире отделение масштабной финансовой пирамиды. В Центробанке просят владимирцев быть бдительными и не вкладывать деньги в сомнительные проекты:"Во Владимире обнаружили финансовую пирамиду. Одну из самых масштабных финансовых пирамид – проект Кэшбери –выявил Банк России. Офис компании был открыт и во Владимире. Центральный банк РФ выявил явные признаки классической финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом Кэшбери и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД.Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую Банк России выявил за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, в том числе и во Владимирской области.В социальной сети В контакте сообщается об официальном открытии офиса компании Кэшбери во Владимире 9 сентября 2018 года. В настоящее время Кэшбери старается привлечь в свои проекты как можно больше граждан.Банк России считает необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот проект, чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности Кэшбери были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру".