На 245-м километре федеральной трассы фура врезалась в припаркованный грузовик

На 245-м километре федеральной трассы фура врезалась в припаркованный грузовикДве дорожные аварии с участием грузовиков произошли на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области вечером 27-го и в ночь на 28 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС России.Сообщение о первом ДТП поступило 27 сентября в 17:50. На 245-м километре федеральной трассы фура врезалась в припаркованный грузовик. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД Спасатели деблокировали пострадавшего.В 1:20 уже 28 сентября поступило сообщение о подобном ДТП на 251-м километре трассы М-7 «Волга»: грузовик врезался в припаркованную фуру. И вновь спасателям пришлось деблокировать пострадавшего человека.Причины и обстоятельства ДТП, а также сведения о пострадавших уточняются.