Неоднократно судимый 22-летний молодой человек задержан на территории города Мурома.

23 сентября текущего года у моста через реку Ушна Муромского района было обнаружено тело неизвестного мужчины с ножевыми ранениями.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Для расследования преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.Полицейскими в тесном взаимодействии со следователями следственного управления СК России по Владимирской области оперативно была установлена личность погибшего. Им оказался 65-летний местный житель, работавший в службе такси.В течение нескольких дней в непрерывном режиме правоохранители отрабатывали различные версии совершенного преступления.28 сентября на территории города Мурома в ходе развёрнутых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД по подозрению в совершении убийства задержали 22-летнего местного жителя. Установлено, что неоднократно судимый молодой человек несколько дней назад вернулся из мест лишения свободы.В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Расследование уголовного дела продолжается.