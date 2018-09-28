Житель Карабаново подал запрос на проведение мероприятия

Житель Карабаново подал запрос на проведение мероприятияВо Владимирской области может пройти первый гей-парад. Запрос на проведение этого мероприятия пришло к главе администрации города Карабаново Александровского района.Шествие запланировали на вечер 1 октября. Цель гей-парада - привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств.Маршрут шествия, если его согласуют, начнется от улицы Западная по улице Мира и закончится на улице Советской.