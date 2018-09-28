Порядка 30 тысяч литров белого игристого вина просекко оказались испорчены в результате разгерметизации цистерны на заводе в итальянской провинции Тревизо. Винный водопад сняли на видео.

Порядка 30 тысяч литров белого игристого вина просекко оказались испорчены в результате разгерметизации цистерны на заводе в итальянской провинции Тревизо, сообщает TGcom24. Винный водопад сняли на видео.Инцидент произошел днем 26 сентября в городе Фонтанелле. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам, но, по предварительной версии, инцидент стал следствием человеческой ошибки — сотрудники переборщили с компонентами, в результате зреющее игристое вино пробило цистерну и потоками устремилось на асфальт.Свидетелями хлопка и утечки стали несколько рабочих, однако предпринимать что-либо было поздно — процесс вторичной ферментации был грубо нарушен, а потому около 30 тысяч литров потенциального просекко оказались безвозвратно испорчены.