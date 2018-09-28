Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение депутата от фракции КПРФ Веры Ганзя ввести оплату представительских расходов депутатам. Глава нижней палаты парламента отметил, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение депутата от фракции КПРФ Веры Ганзя ввести оплатупредставительских расходов депутатам. Глава нижней палаты парламента отметил, что для этих целейесть государственные программы и национальные проекты.Депутат сам должен добиваться того, чтобы в эти программы были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели, указал Володин и напомнил о главных задачах парламентариев – находить системные решенияпроблем избирателей, принимая федеральные законы и реализовывать их наказы, отстаивая интересы людей."Что касается решения точечных проблем, проблемотдельного поселка или города, то для этих целей есть государственныепрограммы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобыв них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы нашиизбиратели", – продолжил Володин.Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины,строительство школ и инфраструктуры.Чтокасается создания специальных фондов или выделения представительскихсредств, напомнил спикер, в Госдуме естьдепутаты, избранные по одномандатным округам, есть те, кто избраныпо партийным спискам от большого количества регионов."Такие предложения вступают в противоречие со статусомдепутата, потому что для управления этими структурами необходимосоздавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти,хозяйственных структур", – уточнил Володин.