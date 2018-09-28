Время привиться от гриппа. Во Владимире стартовала бесплатная вакцинация. Прививают людей в том числе и в мобильном комплексе. Он расположился около одного из гипермаркетов города. В этом году планируется привить 630 тысяч жителей региона. Тему продолжит Игорь Липский.

Время привиться от гриппа. Во Владимире стартовала бесплатная вакцинация. Прививают людей в том числе и в мобильном комплексе. Он расположился около одного из гипермаркетов города. В этом году планируется привить 630 тысяч жителей региона. Тему продолжит Игорь Липский.Бесплатно привиться мог любой желающий, достигший 18 лет. Достаточно иметь при себе паспорт и полис. Перед процедурой проверили температуру и спросили о самочувствии. Такая целебная прививка в мобильном пункте занимает не больше 2 минут.Виктор Белов, житель г. Владимира: "Здесь удобнее, быстрее, чем в поликлинике, допустим. Всегда придёшь, там очереди, приходится ждать. Здесь паспорт, СНИЛС или полис, и всё".Елена Жорова, жительница г. Владимира: "Начала с прошлого года, так же в этом же комплексе прививалась. В этом году решила тоже. Дочка-медик настаивает на том, чтобы я делала прививки каждый год. Простудными заболеваниями не болела вообще. Никакими. То есть я считаю, что помогает".Сами же медики оказались менее разговорчивыми. Они не только не рассказали о пользе вакцинации, но даже отказались пустить съемочную группу внутрь мобильного комплекса."Никаких комментариев". - "Никаких комментариев?" - "Абсолютно". - "То есть вы не расскажете, сколько вакцины?" - "Нет".Обезопасить себя от гриппа решили и первые лица города. Ольга Деева прививалась прямо на рабочем месте. По словам главы города, эффект от прививки только положительный.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Я в этом году делаю уже четвёртый раз прививку. И скажу, что в это время, за этот период, я ни разу не болела гриппом. Надеюсь, что и в этом году это будет удачная прививка"."В этом году планируется вакцинировать против гриппа 630 тысяч человек - это 45 процентов жителей региона", - пояснила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова. К слову, в 2017 году в мобильном медицинском комплексе привилось 2100 жителей региона.Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора: "Эта прививка у нас советского производителя. Называется она "Совигрипп". Она без консервантов. Рекомендуется она даже беременным женщинам, маленьким детям. Не даёт никаких осложнений. Прививку можно сделать в любом медицинском учреждении по месту жительства. Также можно заказать медицинскую бригаду в трудовые организованные коллективы".Мобильный прививочный пункт будет работать ежедневно с 10 до 17 часов до 28 октября.