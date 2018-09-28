СМИ продолжают муссировать информацию о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. В то время, как сама журналистка молчит, репортеры обратились с вопросом к ее матери, сенатору Людмиле Нарусовой.

СМИ продолжают муссировать информацию о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. В то время, как сама журналистка молчит, репортеры обратились с вопросом к ее матери, сенатору Людмиле Нарусовой.Слухи о второй беременности муссировались с тех пор, как Ксения Собчак родила сына Платона. Радостное событие случилось в середине ноября 2016 года. Поводом для пересудов стали свободные наряды, которые внезапно полюбила телеведущая после рождения первенца, и явно лишние килограммы.Однако на сей раз о беременности Ксении заявил человек из ее ближайшего окружения. "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов.Впрочем, не все поверили в беременность ведущей. В Сети некоторые пользователи высказали мнение, что Ксения специально запустила "утку", чтобы о ней не забыли. Кроме того, Собчак участвует в новом телешоу, в рамках которого она лично отбирает помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ".Теряясь в сомнениях и догадках, журналисты обратились за разъяснениями к матери Ксении, сенатору Людмиле Нарусовой. Однако женщина дала отлуп репортерам. "Я не даю никаких комментариев по поводу сплетен про мою дочь. Ксения – взрослый человек и может рассказать о себе сама. Попрошу меня больше не беспокоить по этому вопросу!" – цитирует Людмилу Нарусову .Ранее Ксении Собчак пришлось публично оправдываться перед супругом, актером Максимом Виторганом. Все началось с того, что в своем Instagram журналистка опубликовала снимок с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Телеведущая и чиновник, плотно прижавшись друг к другу, сделали селфи.Фото как-то по-особенному подействовало на Максима Виторгана. Он в весьма ехидном тоне забросал жену вопросами: "А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку?" В итоге, Ксении пришлось оправдываться. "Максим, я вообще -то журналист. И встречаться с чиновниками формально и неформально-моя работа. Ты ревнуешь? Он симпатичный, но это был деловой обед, извини", – примирительно написала в комментариях Собчак.