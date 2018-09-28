28.09.2018

2018-09-28 13:40:45

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (35(9636) от 25 сентября 2018 года)

ВЬЕТНАМ — РОССИЯ. ДОРОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве посетила делегация Управления общественной безопасности г. Кантхо Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. Читайте на странице 2.



СО СЛОВАМИ НАПУТСТВИЯ

В Культурном центре столичной полиции состоялась торжественная встреча руководства Главного следственного управления столичного главка с выпускниками Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, принятыми на службу в органы предварительного следствия. Подробности читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 4 и 7 сентября 2018 г. назначены: Читайте на странице 2.



ДЕТИ — ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В рамках акции «Дети России–2018» на Московской молодёжной антинаркотической площадке проведены встречи с молодёжью. Читайте на странице 2.



СУДЬБЫ СВОЕЙ ХОЗЯИН

21 сентября — 70 лет генерал-полковнику милиции Владимиру ПРОНИНУ, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двух орденов Мужества, лауреату премии Правительства Российской Федерации, заслуженному работнику МВД СССР и почётному сотруднику МВД России. Читайте на странице 3.



ВЕТЕРАНЫ РОЗЫСКА — НА БОЕВОМ ПОСТУ!

В преддверии празднования 100-летия со дня образования уголовного розыска в Москве, на территории Петровки, 38, и в Центре реабилитации «Берёзовая роща» с 11 по 14 сентября прошёл VI международный семинар руководителей ветеранских организаций службы уголовного розыска России и стран СНГ. Подробности читайте на страницах 4-5.



ИНФОРМИРОВАН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

23 сентября 2018 года информационной службе МВД РФ исполняется 100 лет. Накануне юбилея начальник Зонального информационного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Максуд Ярашев рассказал нашей газете о важнейших делах, «секретах» и перспективах развития этой службы. Читайте на странице 6.



ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Как путь человека идущего начинается с первых шагов, так и служба в органах внутренних дел берёт свой старт с собеседования в отделе кадров. Правда, для большинства граждан да и полицейских работа сотрудников данного подразделения зачастую фактически незаметна. Читайте на странице 7.



В ПОЧЁТЕ И УВАЖЕНИИ

отметил свой юбилей — 90-лет — ветеран органов внутренних дел Александр Пустынкин. Поздравить юбиляра пришли инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Куриловское» г. Москвы капитан полиции Светлана Кольцова, психолог группы по работе с личным составом Елена Иванова и сотрудники управления. Читайте на странице 7.



БЫТЬ СЫЩИКОМ ПО ЖИЗНИ

(Окончание. Начало в № 34.) В начале нынешнего столетия при УУР ГУВД был образован межрайонный отдел проведения спецопераций на территории Ростовской области, так как тревожной тенденцией стало возрастание количества преступлений на дорогах региона. Читайте на странице 8.



ОБСТАНОВКА НА УЧАСТКЕ — СТАБИЛЬНАЯ

Ежегодно проводящийся Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» — пример открытого, партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Читайте на странице 9.



И ЧУЖИХ ПРЕСТУПНИКОВ ЗАДЕРЖИМ

27 сентября — День образования российского НЦБ Интерпола О работе отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по г. Москве рассказал его начальник полковник полиции Юрий КОЛОС. Подробности читайте на странице 11.



А МУРОВСКИЕ КРУЧЕ ОРЕХОВСКИХ

Выход новой книги известного писателя и журналиста Эрика Котляра «Ореховские» круче «Сицилийских» можно по праву назвать ярким литературным событием. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



И ТОЛЬКО МЫ — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

2018 год в России объявлен годом добровольца (волонтёра). Бескорыстная помощь в каком-либо деле всегда достойна уважения, но, согласитесь, ведь бывают волонтёры показушные — на потребу толпе, а есть настоящие, по зову сердца. Подробнее на странице 14.



ВСЕ ФОТОАППАРАТЫ ХОРОШИ…

Наряду с фалеристикой, полковник полиции в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО, работающий теперь в тыловом подразделении столичного правоохранительного главка, также увлекается и коллекционированием фотоаппаратов. Подробности читайте на странице 15.



УСПЕШНЫЙ ИГРОК И ТРЕНЕР

Мы хорошо помним футболистов, ярко проявивших себя на рубеже конца 80-х — начала 90-х годов. Это и Сергей Юрин, и Андрей Канчельскис, и Игорь Добровольский, и Виктор Онопко. К таким мастерам в полной мере относится и Игорь Колыванов. Продолжение на странице 16.



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