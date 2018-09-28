Экстремисты из праворадикальной организации Правый сектор (запрещена в РФ) захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви в посёлке Богородчаны Ивано-Франковской области.

Экстремисты из праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви в посёлке Богородчаны Ивано-Франковской области.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Украинской православной церкви, подчеркнув, что нападавшие проникли в храм через музыкальную школу, которая примыкает к зданию, сломали двери, разбили окна и избили верующих, при этом один мужчина получил сотрясение мозга, другому сломали руку.Пострадал и настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.Радикалы выгнали всех из помещения церкви и сменили замки. Рейдерский захват произошел столь быстро и агрессивно, что действия налетчиков не успели зафиксировать на видеокамеру.В данное время ситуация вокруг Свято-Троицкого храма остается напряженной.