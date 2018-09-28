Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон без предупреждений появилась в комедийном телешоу Murphy Brown и сыграла в нем своего двойника. Представителю демократов не откажешь в самоиронии – она позволила сценаристам посмеяться над скандалом со своей электронной почтой, который разгорелся в 2015-2016 годах.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон без предупреждений появилась в комедийном телешоу "Murphy Brown" и сыграла в нем своего двойника. Представителю демократов не откажешь в самоиронии – она позволила сценаристам посмеяться над скандалом со своей электронной почтой, который разгорелся в 2015-2016 годах, сообщает CNN.В новой серии популярного комедийного шоу Клинтон приходит к главной героине сериала Мерфи Браун, чтобы устроиться работать на ТВ. Женщину даже зовут так же, как экс-госсекретаря, правда, с небольшой поправкой – ее имя пишется с одним "л". Героиня говорит, что ее часто путают с супругой Билла Клинтона.В ходе собеседования Хилари рассказывает, что четыре года работала секретарем в одной крупной организации, а также "имеет опыт работы с электронной почтой". В результате Браун сообщает женщине, что та "слишком профессиональна" для той должности, которую та хочет занять.Известно, что осенью бывший политик снимется еще в одном сериале CBS. Телесериал "Murphy Brown" транслировался на CBS с 1988 по 1998 год. 27 сентября после долгого перерыва стартовал 11-й сезон проекта.