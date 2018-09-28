У нас в доме лифт иногда не работает неделю. Неужели это нормально? Есть нормы, за какой срок коммунальщики обязаны устранять неполадки?

У нас в доме лифт иногда не работает неделю. Неужели это нормально? Есть нормы, за какой срок коммунальщики обязаны устранять неполадки?Предельные сроки устранения неполадок при внеплановом текущем ремонте отдельных частей жилого дома зафиксированы в приложении к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. Правила утвердил Приказ Госстроя РФ от 26 декабря 1997 года. Документ действует по сей день.Например, протечки в отдельных местах кровли работники управляющих компаний обязаны устранить за одни сутки, повреждения системы водоотвода (водосточных труб, воронок) - за пять суток. На разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, балконных дверных полотен правила дают коммунальщикам зимой - одни сутки, летом - трое. Входные двери в подъездах вам должны починить за сутки.Непредвиденную неисправность лифта специалисты сферы ЖКХ тоже обязаны ликвидировать всего за сутки (если речь, конечно, не о плановой замене всего лифта). Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены дома, угрожающее обрушением, устранить должны за пять суток, но принять меры безопасности, огородив место отслоения, следует немедленно. Отслоение наружной облицовки фасадов, нарушение целостности лепнины требуют тоже немедленного принятия мер.Теперь о различных протечках. Протечки в перекрытиях из-за нарушения гидроизоляции полос в санузлах ликвидируют за трое суток или быстрее. Течи в водопроводных кранах и сливных бачках унитазов устраняют на сутки, аварийные неисправности в трубах канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газоснабжения - причина для немедленного реагирования! Неисправные мусоропроводы нормативы предписывают чинить за одни сутки.В случае короткого замыкания в элементах внутридомовой электрической сети ремонт должен происходить немедленно, при повреждении одного из кабелей, питающих дом, на ремонт есть два часа, но не больше. Неисправности в освещении подъезда с заменой ламп или выключателей ликвидируют в пределах семи суток.