Работать не будет. В Коврове суд удовлетворил иск прокуратуры к местному торговому центру.

Работать не будет. В Коврове суд удовлетворил иск прокуратуры к местному торговому центру. В ходе совместной проверки надзорных органов и МЧС выяснилось, что в комплексе под названием "200 лет" есть грубые нарушения требований пожарной безопасности. В августе торговый центр уже приостановил работу. Во время рассмотрения искового заявления ответчик уже устранил часть нарушений, однако этого оказалось недостаточно, и прокурор запретил эксплуатацию торгового центра, так как оставшиеся нарушения являются грубыми и создают опасность пребывания людей. Теперь комплекс сможет возобновить свою работу только после исполнения решения суда в полном объёме.