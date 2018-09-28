Трое суток под дождем, постоянные переклички и нервное напряжение - условия очереди за новыми гаджетами Apple на Тверской больше напоминали экстремальный поход в дикую природу. Этим людям главный психиатр Москвы поставил диагноз: шопоголики. Однако Вести таких в очереди не нашли: там хотели не потратить, а заработать. Оправдался ли расчет?

Трое суток под дождем, постоянные переклички и нервное напряжение — условия очереди за новыми гаджетами Apple на Тверской больше напоминали экстремальный поход в дикую природу. Этим людям главный психиатр Москвы поставил диагноз: шопоголики. Однако "Вести" таких в очереди не нашли: там хотели не потратить, а заработать. Оправдался ли расчет?Ночь, улица Тверская — и так уже третьи сутки. Усталые, но в предвкушении — и не покупки даже, а заработка.- Мы не покупаем его себе, мы продаем место, чтобы любой человек мог прийти и сделать себе широкий... спрос.- И что, пользуются спросом ваши места?- Да!- Купили?- Еще нет.- Вы самый первый, да, в очереди?- Да, ну в данный момент за меня стоят мои девочки. То есть, нас небольшая команда, все вопросы в основном через меня решаются. Я не хочу, чтобы моих девочек обижали, так как поступали уже угрозы в наш адрес.В дождь и ветер, в спальных мешках, в палатках и даже в домике на детской площадке. Еда, принесенная с собой, давно закончилась, но отойти поесть нельзя — потеряешь очередь. Перекличка — каждый час.- Чтобы у нас все получилось, мы сделаем вот так!- Это какое-то богохульство — ради айфона креститься.- Нет — это не ради айфона. Это ради того, чтобы у нас получилось.В пять утра магазин выставил свои терминалы — это уже электронная очередь, но талончик получают согласно живой. Журналистов тут, кажется, не меньше, чем желающих купить телефон. Вокруг — мусор, а простые пешеходы вынуждены идти по проезжей части, минуя толпу.Остались буквально считаные минуты до старта продаж. У дверей выстроилась огромная очередь. Люди стоят согласно выданным талонам. По нашим данным, их 255, но большой вопрос, будут ли куплены все телефоны: ведь, как признались сами люди, они стоят не за гаджетами, а чтобы заработать.Очередь подходит, а вот клиентов на покупку места в ней нет. Ничего не остается, как уничтожить заветную бумажку, за которую еще час назад просили сотни тысяч.- Я понял, что это просто бумажка, не имеющая никакого морального, никакого духовного смысла. Это просто действительно искусственно созданный ажиотаж вокруг этого мероприятия.- Три дня простоял и пришел к этой мысли — что все было зря?- Ну, можно сказать и так!А вот и первый реальный покупатель с телефоном в руке. Сутками здесь не стоял — просто пришел и купил телефон.- До меня 247 человек продавали очередь, а я прошел первый.Самое смешное, что сегодня новые модели абсолютно свободно можно купить в десятках специализированных магазинов и в салонах сотовой связи. По слухам, одному из стоявших все же удалось за эти дни продать двадцатое место в очереди за сто тысяч рублей. Но этого человека в лицо никто не видел.Похоже, ночное стояние трамидаторов — тех, кто живет в очереди за деньги — изжило себя как явление. Предложение не рождает спрос.