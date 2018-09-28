Барселона может лишиться на продолжительный срок защитника Самюэля Умтити. Чемпион мира в составе сборной Франции повредил колено на тренировке.

"Барселона" может лишиться на продолжительный срок защитника Самюэля Умтити. Чемпион мира в составе сборной Франции повредил колено на тренировке.Предполагается, что травма Умтити достаточно серьезно. По данным французской газеты As 25-летний защитник порвал связки левого колена. Если предварительный диагноз подтвердится, то Самюэль буден вынужден пропустить несколько месяцев.Умтити предстоит углубленное медицинское обследование, которое выявит тяжесть травмы. Пока что "Барселона" готовится к матчу с "Атлетиком" без француза.