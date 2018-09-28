Супруга футболиста Павла Мамаева Алана сообщила о разводе. По словам жены игрока Краснодара расставания уже не избежать.

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана сообщила о разводе.По словам жены игрока "Краснодара" расставания уже не избежать.Все началось с того, как Алана опубликовала в своем Instagramкороткий пост со словами: "присоединяюсь к отряду одиноких мам".Поклонники тут же сообразили, что девушку оставил муж.Журналисты связались с Мамаевой и попросили прокомментироватьсвою публикацию. "Мы разводимся" – однозначно заявила девушка. Правда, ответитьпочему, супруга футболиста не смогла. "Я не знаю", – сообщила Алана.По словам девушки, у них не было скандала, но Павел сталдругим человеком. "Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочуразводиться, но, видимо, это не избежать", – рассказала Мамаева Life.ru.Между тем, всего несколько дней назад супруги вместе отмечали30-летие Павла. На фотографиях оба выглядели счастливо.Напомним, что Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растетсовместная дочь Алиса, также футболист помогает воспитывать сына Аланы отпервого брака.Подписчики Мамаевой поддержали девушку и предостерегли отошибок. Они попросили ее не повторять скандальные сценарии Дарьи Глушаковой иМиланы Кержаковой. "Умница👏 лучшедостойно,гордо..чем дожидаться и потом быть как в ситуации,как глушакова и всеостальные", "Только не ваша пара!", "Не пугай, Алана! Увас идеальная семья ❤️",– писали интернет-обыватели.