Супруга футболиста Павла Мамаева Алана сообщила о разводе.
По словам жены игрока Краснодара расставания уже не избежать.
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана сообщила о разводе.
По словам жены игрока "Краснодара" расставания уже не избежать.
Все началось с того, как Алана опубликовала в своем Instagram
короткий пост со словами: "присоединяюсь к отряду одиноких мам".
Поклонники тут же сообразили, что девушку оставил муж.
Журналисты связались с Мамаевой и попросили прокомментировать
свою публикацию. "Мы разводимся" – однозначно заявила девушка. Правда, ответить
почему, супруга футболиста не смогла. "Я не знаю", – сообщила Алана.
По словам девушки, у них не было скандала, но Павел стал
другим человеком. "Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу
разводиться, но, видимо, это не избежать", – рассказала Мамаева Life.ru.
Между тем, всего несколько дней назад супруги вместе отмечали
30-летие Павла. На фотографиях оба выглядели счастливо.
Напомним, что Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет
совместная дочь Алиса, также футболист помогает воспитывать сына Аланы от
первого брака.
Подписчики Мамаевой поддержали девушку и предостерегли от
ошибок. Они попросили ее не повторять скандальные сценарии Дарьи Глушаковой и
Миланы Кержаковой. "Умница👏 лучше
достойно,гордо..чем дожидаться и потом быть как в ситуации,как глушакова и все
остальные", "Только не ваша пара!", "Не пугай, Алана! У
вас идеальная семья ❤️",
– писали интернет-обыватели.