Из заведения пришлось эвакуировать 220 человек

Из заведения пришлось эвакуировать 220 человекКлуб «АртМуза» в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает информационный портал .Вечером 27 сентября телефонный террорист позвонил и сообщил, что взрывное устройство заложено не только в этом заведении, а вообще во всех зданиях на 13-й линии Васильевского острова.Из клуба пришлось эвакуировать 220 человек, но ничего взрывоопасного в здании не нашли.После инцидента выяснилось, что звонок сделал житель деревни Кишеево Собинского района Владимирской области.Сотрудники полиции объявили розыск 30-летнего «террориста». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.