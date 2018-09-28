Из заведения пришлось эвакуировать 220 человек
Из заведения пришлось эвакуировать 220 человек
Клуб «АртМуза» в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает информационный портал .
Вечером 27 сентября телефонный террорист позвонил и сообщил, что взрывное устройство заложено не только в этом заведении, а вообще во всех зданиях на 13-й линии Васильевского острова.
Из клуба пришлось эвакуировать 220 человек, но ничего взрывоопасного в здании не нашли.
После инцидента выяснилось, что звонок сделал житель деревни Кишеево Собинского района Владимирской области.
Сотрудники полиции объявили розыск 30-летнего «террориста». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.