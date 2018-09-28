Во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналистка интернет-газеты Znak.com. Ирина Крючкова три дня не выходит на связь. До своего исчезновения Ирина позвонила женщине, с которой у нее была назначена встреча и сообщила, что едет к ней, но у нее конфликт с водителем автомобиля.

Во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналистка интернет-газеты Znak.com. Ирина Крючкова три дня не выходит на связь. До своего исчезновения Ирина позвонила женщине, с которой у нее была назначена встреча и сообщила, что едет к ней, но у нее конфликт с водителем автомобиля.Родственники пропавшей журналистки обратились в полицию в Верхней Пышме. Телефон Крючковой отключен. Последний раз сигнал с него зафиксирован в Челябинске, сообщает ТАСС. Местонахождение женщины устанавливает полиция, пояснила шеф-редактор сайта Аксана Панова.По предварительным данным, женщина могла воспользоваться услугами сервиса такси Bla-Bla-Car или частного перевозчика. В сервисе Bla-Bla-Car подчеркнули, что всегда находятся на связи с полицией, водителями и пассажирами. 26 сентября журналистка действительно забронировала три места у водителя по маршруту Екатеринбург — Челябинск, но услугой не воспользовалась.Водитель и попутчики уехали по маршруту. При этом водитель машины отметил, что манера общения и реакция на вопросы у Ирины были странными. Полиция опрашивает других участников поездки.