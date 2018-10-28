Злоумышленники незаметно въехали на территорию строительного объекта и стали грузить в автомобиль силовой кабель...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих в возрасте от 36 до 45 лет по подозрению в попытке грабежа более 260 метров силового кабеля на предприятии.В полицию поступило сообщение от представителя строительной организации. Он рассказал, что на территории строительного объекта, расположенного на пересечении улицы 50-летия Октября и Боровского шоссе, в автомобиль марки «Ниссан Альмера» неизвестные грузят силовой кабель. Данная информация была передана всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 36 до 45 лет.Установлено, что злоумышленники незаметно въехали на территорию строительного объекта и тайно стали грузить в автомобиль силовой кабель, чтобы впоследствии продать его, но были замечены охранником объекта, который и сообщил в полицию. Материальный ущерб мог бы составить около 580 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39