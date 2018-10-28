Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев, который выступает в полутяжелой весовой категории и выиграл все 13 своих боев, поделился с журналистами своими мыслями о возможном поединке против соотечественника Сергея Ковалева, который в августе утратил свои чемпионские титулы.

Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев, который выступает в полутяжелой весовой категории и выиграл все 13 своих боев, поделился с журналистами своими мыслями о возможном поединке против соотечественника Сергея Ковалева, который в августе утратил свои чемпионские титулы, проиграв Элейдеру Альваресу."Бой с Сергеем станет мне интересен только в том случае, если Ковалев вернет себе чемпионский титул, — цитирует Бетербиева интернет-издание Tofight.Ru. – Без пояса сильной заинтересованности этот поединок не вызывает".Бетербиев признался, что говорит "о чисто о спортивном интересе": "И здесь нет ничего личного. Какие у нас отношения с Ковалевым? Знаете, меня в боксе интересует только бокс. У меня к нему нормальное отношение, такое же, как и ко всем боксерам".В своем последнем по времени поединке Артур победил британца Каллума Джонсона нокаутом в 4-м раунде. До матчевой встречи с Бетербиевым английский боксер не имел поражений в 17 боях.