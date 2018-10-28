На чемпионате мира по спортивной борьбе, что продолжается в Будапеште, начались состязания борцов греко-римского стиля. Россияне Сергей Емелин и Артем Сурков завоевали золотые медали в своих весовых категориях: до 60 кг и до 67 кг соответственно.

На чемпионате мира по спортивной борьбе, что продолжается в Будапеште, начались состязания борцов греко-римского стиля. Россияне Сергей Емелин и Артем Сурков завоевали золотые медали в своих весовых категориях: до 60 кг и до 67 кг соответственно.Емелин в финальной схватке победил Виктора Чобану из Молдавии, бронзовые медали мирового первенства завоевали Айдос Султангали (Казахстан) и Валихан Сайлике (Китай). Сурков в финале был сильнее серба Давора Штефанека. В этой категории бронзу поделили польский армянин Геворг Санакян и казахстанец Меиржан Шермаханбет.