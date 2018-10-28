Кабинет министров Украины опубликовал планы по повышению тарифов на природный газ для населения.

Кабинет министров Украины опубликовал планы по повышению тарифов на природный газ для населения. С ноября этого года цена на газ вырастет на 23,5 процента и составит 305 долларов за тысячу кубометров.Следующие сроки роста цен в постановлении правительства обозначены маем 2019 года и январем 2020 года.Повышение цены на газ для населения оправдывается требованиями Международного валютного фонда, пишет РИА Новости. По плану, с начала 2010 года цены на газ для населения и промышленности Украины уравняются.