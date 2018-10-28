До 145 человек возросло количество пострадавших в результате подтопления территорий в Краснодарском крае, вызванного обильными ливнями. Тринадцать пострадавших госпитализированы, рассказал источник в экстренных службах региона. Количество погибших, по данным местных властей, остается неизменным: жертвами стихии стали шесть человек.

До 145 человек возросло количество пострадавших в результате подтопления территорий в Краснодарском крае, вызванного обильными ливнями. Тринадцать пострадавших госпитализированы, рассказал источник в экстренных службах региона. Количество погибших, по данным местных властей, остается неизменным: жертвами стихии стали шесть человек.Всего в крае было подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автомобильные дороги и железнодорожные пути, передает ТАСС. Пострадали три муниципальных образования: Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи. С 25 октября в границах этих двух районов и в городе Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.В зоне бедствия сохраняются перебои с подачей электроэнергии и газа, без воды остался город Туапсе с населением более 62 тысяч человек. В регионе, где введен режим ЧС, было подтоплено около 2400 домовладений, в которых проживают более 5300 человек.