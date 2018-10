В результате стрельбы в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли по меньшей мере 11 человек, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о восьми погибших и 12 раненых, в числе которых есть полицейские.

В результате стрельбы в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли по меньшей мере 11 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о восьми погибших и 12 раненых, в числе которых есть полицейские.Между тем глава управления общественной безопасности города Вендел Хиссрик заявил на пресс-конференции, что ранения получили шесть человек, включая четырех полицейских, сообщает ТАСС также со ссылкой на американские СМИ.Обстановку в синагоге сейчас он назвал "очень плохой", а также сообщил, что ранения сотрудников полиции не опасны, однако состояние других пострадавших оценивается как серьезное и критическое.При этом глава управления категорически отказался назвать число жертв, заявив, что сперва необходимо точно определить это число. Хиссрик также рекомендовал "с большой осторожностью относиться ко всей неофициальной информации" о случившемся.Губернатор штата Пенсильвания Том Вольф призвал молиться за то, чтобы количество жертв стрельбы не увеличивалось дальше. Происшедшее в синагоге он назвал "ужасной трагедией".Глава синагоги Майкл Айзенберг сообщил, что, когда в здании началась стрельба, там могло находиться более 80 прихожан, пришедших на субботние богослужения. Он уточнил, что в тот момент в синагоге проходили три богослужения одновременно. Примерно 40 человек, по словам Айзенберга, находились в главном здании, еще около 30-40 человек — этажом ниже.Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что внимательно следит за событиями в Питтсбурге.Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.