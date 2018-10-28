26 октября после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный актер Николай Караченцов. По словам супруги артиста, уже будучи в больнице, Николай Петрович оформил документы о наследстве.

26 октября после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный актер Николай Караченцов. По словам супруги артиста, уже будучи в больнице, Николай Петрович оформил документы о наследстве.Караченцов не тешил себя иллюзиями и осознавал, что воспаление легких после сложной борьбы с опухолью может стать фатальным для его организма. По этой причине актер завещал все имущество сыну Андрею.Людмила Поргина рассказала, что ее супруг стремился к спокойствию, поэтому заблаговременно оформил все бумаги. "Он это сделал, пока лежал здесь в больнице", – добавила она.Материал дополняется.