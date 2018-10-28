Мобильность и оперативность деятельности подразделений региональной полиции обеспечивается сотрудниками автотранспортного хозяйства.

На протяжении многих лет в последнее воскресенье октября все люди, чья деятельность связана с автомобильной отраслью, отмечают свой профессиональный праздник – День работников автомобильного транспорта. В этот день поздравления адресуются не только водителям, но и инженерам, рабочим, техническому персоналу, руководителям и сотрудникам предприятий и подразделений, действующих в сфере транспорта.В УМВД России по Владимирской области уже много лет мобильность и оперативность деятельности обеспечивается сотрудниками автотранспортного хозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Владимирской области».Начальник автохозяйства майор полиции Вадим Родионов: "Наша работа не всегда заметна, но ее значение в деятельности региональной полиции невозможно переоценить. Достаточно отметить, что составе Управления практически нет таких подразделений, которые не используют в своей деятельности служебный транспорт. И наша задача не только обеспечить коллег профессиональными водителями, готовыми к управлению транспортным средством любой категории, но и в постоянном режиме осуществить контроль за техническим состоянием автомобилей и специальной техники. Для выполнения этой задачи все сотрудники нашего коллектива- и технические работники, и диспетчеры, и инженеры, и водители - трудятся с полной самоотдачей.Поздравляю всех сотрудников и работников АТХ ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Владимирской области», а также всех водителей с Днем работников автомобильного транспорта! Желаю крепкого здоровья, благополучия, безопасных и легких дорог!"