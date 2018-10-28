Под днищем одного из автомобилей, пострадавших в ДТП в Санкт-Петербурге, обнаружено тело седьмого погибшего.

Под днищем одного из автомобилей, пострадавших в ДТП в Санкт-Петербурге, обнаружено тело седьмого погибшего.Ранее сообщалось, что в 17.40 в Курортном районе на девятом километре Западного скоростного диаметра произошло столкновение грузового и легкового автомобилей иностранного производства. В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. Тогда сообщалось, что в результате аварии погибли шесть человек.Идет выяснение обстоятельств ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.