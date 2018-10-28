На месте автомобильной аварии в Санкт-Петербурге обнаружено тело восьмого погибшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

На месте автомобильной аварии в Санкт-Петербурге обнаружено тело восьмого погибшего, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.ДТП произошло вечером в субботу, 27 октября, на Западном скоростном диаметре. Там грузовик "Ивеко" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком "Скания". Последняя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом "Хендэ Старекс", после чего оба автомобиля загорелись. Первоначально сообщалось о семи погибших. Все они ехали в микроавтобусе. Водитель "Ивеко" госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель "Скании" не пострадал. По факту аварии возбуждено уголовное дело.