Формат четырехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, ФРГ и Франции может быть продолжен, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам саммита в Стамбуле.

Формат саммита по сирийскому урегулированию должен быть расширен и продолжен, если от этого будет какая-то польза, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Это не замороженный проект, подчеркнул президент, по итогам четырехстороннего саммита с участием глав России, Турции, ФРГ и Франции.Возможны любые форматы (как Астана), и их работу можно совершенствовать, передает РИА Новости.