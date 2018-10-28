Ничего не подозревающий пешеход, шедший по тротуару, получил мощный удар в спину. Судя по всему, водитель эвакуатора забыл закрепить выдвижной упор, откинувшийся в сторону на повороте, и через несколько секунд сбивший человека.

В объектив регистратора попало ДТП, произошедшее, по утверждения автора ролика, на днях в белорусском Гомеле.Судя по всему, водитель эвакуатора, ехавший перед транспортным средством, из которого велась съемка, забыл закрепить выдвижной упор.После поворота "лапа" откинулась в сторону и буквально снесла ничего не подозревавшего пешехода, шедшего по тротуару.По предварительной информации, человек получил серьезные повреждения, однако степень тяжести и характер травм не уточняется.